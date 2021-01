Hökumət tərəfindən bir sıra yanacaq məhsullarında artımların iqtisadi təsirlərinin minumumlaşdırmaqla bağlı fəaliyyət həyata keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu ayın sonuna qədər fermer və nəqliyyat sektorunda çalışanlara dəstək paketi təqdim olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.