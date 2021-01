Günün ulduz falı - 6 YANVAR

Qoç - işgüzar münasibətləri dostluq əlaqələrinə çevirə bilərsiniz. Nüfuzlu və ya hadisələrə təsir imkanlarına malik şəxslərlə görüşdə formallığa riayət etməyə bilərsiniz. Etiketin sərt qaydalarını hələlik unudun. Bütün bunlar dialoqun xeyrinədir. Gənclərlə münasibətlər yaxşı olacaq.

Buğa - əvvəllər münasibətlərinizin çox sərin olduğu insanlarla dil tapacaqsınız. Yaxın ətrafınızdakı şəxslərlə təmasları nizama salın. Yaşam potensialı səviyyəsi yüksəkdir. Enerji qıtlığı hiss olunmur. Axşam saatlarında istirahət edin.

Əkizlər - uğur və irəliləyiş vəd edən gündür. Mübahisələrdə mövqeyini qorumaqdan çəkinməyin. Arqumentləriniz elə inandırıcı olmalıdır ki, opponentlər onlarla mütləq şəkildə razılaşmalıdır.

Xərçəng - bütün səviyyələrdə maliyyə məsələlərinin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Qəbul edilən qərar optimal olmalıdır.

Şir - maraqlı görüş, əlverişli tanışlıq olacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanların mənafelərini nəzərə alın. Matrimonial təklif ala bilərsiniz.

Qız - nə istədiyinizi, hansı hədəfə can atdığızı dəqiqləşdirin. Heç nə sizi qarşınıza qoyduğunuz məqsəddən əl çəkməyə səbəb olmamalıdır.

Tərəzi - məqsədlərin hamısına eyni vaxtda çatmaq mümkün deyil. Eyb etməz, səbrli olun. Rəqabət mübarizəsi kəskinləşəcək. Pərişan olmayın. Əksinə, gün daha maraqlı olacaq

Əqrəb - özünüzü rahat hiss edin. Rutin işlə məşğul olsanız belə, darıxmayın. Çətin məsələlərə orijinal cavablar tapın. Yanaşma tərzi planların reallaşmasını müəyyənləşdirir.

Oxatan - parlaq, yaddaqalan, xoş hadisələrlə zəngin gün olacaq. Pozitiv xəbərlər alacaq, az sonra gerçəkləşə biləcək planlar quracaqsınız. Əvvəllər dəfolunmaz saydığınız sədlər yolunuzda puç olur. Sanki onları kimsə darmadağın edir.

Oğlaq - şəxsi münasibətlərdəki problemləri də həll edəcəksiniz. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki çətinlikləri çözmək asan deyil. Hisslərinizi qaydaya salın. Belədə yaşamınız daha asan və rahat olacaq.

Dolça - nikbinlik və qüvvələrinizə əminlik bu gün ən yaxın dostlarınız olacaq. Problemlərinizi həll edin, bədxahlarınızı üstələyin. Aldığınız işgüzar təkliflər ilk baxışdan maraqlı və cazibədardır. Lakin bu təklifləri təhlil edin və razılaşmayın.

Balıqlar - işdə həmkarlarınızla asanlıqla dil tapacaqsınız. Vaxtınızı boşuna sərf etməyin, faydalı və mənalı işlərlə məşğul olun. Səylərin birləşdirilməsi parlaq nəticələr verə bilər.

