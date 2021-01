Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin üzvü və "Sabah" klubunun futbolçusu Ozan Can Kökçü evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy futbolçunun doğulduğu Niderlandda baş tutub. Karantin səbəbilə toy mərasimi məhdud çərçivədə keçirilib.

Futbolçunun şad günündə ailə üzvləri, yaxınları iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.