Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun uşaqlıq şəkli yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəhid Milli Qəhrəmanın fotosunun 1980-ci ildə çəkildiyi ehtimal olunur.

Fotonu təqdim edirik.

