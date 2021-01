Gəncədə zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Şahsevərlər küçəsində qeydə alınıb.

2004-cü il təvəllüdlü Məmmədcəfərova Ləman Rövşən qızı dərman içərək özünü öldürmək istəyib. O, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

