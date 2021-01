Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də Anar Kərimovu mədəniyyət naziri təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edən zaman Füzulidə beynəlxalq aeroportun tikilməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, ölkə başçısının bu çıxışından sonra sosial şəbəkələrdə aeroportun eskizi yayılıb.

Fotoda göründüyü kimi liman açıq kitab formasında dizayn edilib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

