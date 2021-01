Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadla xəbər verir ki, söhbət Yardımlı Rayon Mərkəzi xəstəxanasının cərrahı Feyruz Sultanovdan gedir.

Koronavirusdan bir müddətdir müalicə alan cərrah bu gün dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.