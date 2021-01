Baş infeksionistdən COVİD-19-un yeni forması ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA

''COVİD-19-un ilk dəfə Böyük Britaniyada rast gəlinən mutasiyaya uğramış növü artıq qonşu ölkələr - Gürcüstan və İranda da aşkar olunub. "Britaniya ştammı" adlanan yeni növ virus digər viruslara nisbətən daha sürətli yoluxma qabiliyyətinə malikdir.

Azərbaycanda isə hələlik COVİD-19-un yeni formasına yoluxma halı qeydə alınmayıb''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu baş infeksionist Təyyar Eyvazov bildirib. Onun sözlərinə görə, ölkədə hələlik belə bir təhlükə yoxdur:

“Elmi dəlillərə əsasən belə bir təhlükə ölkədə yoxdur, bunlar kiçik mutasiyalardır. Hesab edirik ki, tətbiq olunacaq vaksin bu cür yeni virusların qarşısını almaqda effektiv olacaq”.

T.Eyvazov əlavə edib ki, son günlər aparılan test sayına görə cavabları pozitiv çıxanların sayında da əhəmiyyətli dəyişikliklər var: “Son günlər bu rəqəm 10 faiz ətrafındadır, ancaq infeksiyanın yüksək yayılma dövründə bu 25-27 faizə qədər çatırdı”.

