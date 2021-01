Ali Məhkəmənin hakimi İnqilab Nəsirov 63 yaşında vəfat edib.

Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, İ.Nəsirovun koronovirusdan öldüyü bildirilir.

Qeyd edək ki, İ.Nəsirov 2011-ci ilin yanvar ayının 1-dən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərindən olub.

