Hesablama Palatasında yeni təyinat olub.

Bu barədə Palatadan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Hesablama Palatasında elan edilmiş daxili müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş Nəsir Sadıqov Hesablama Palatası Aparatının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edilib ki, N.Sadıqov Hesablama Palatasında əmək fəaliyyətinə 2009-cu ildən başlayıb, 2016-cı ildən isə Hüquqi təminat və insan resursları şöbəsinin müdiri

