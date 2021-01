Sabirabad rayonunda fərdi yaşayış evində quraşdırılan qaz sobası partlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, partlayış nəticəsində baş verən yanğın zamanı ev sahibəsi Əliyeva Ağasoltan Zakir qızı ağır yanıq xəsarətlətləri alaraq Bakıda yerləşən 5 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb.

Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, qadını xilas etmək mümkün olmayıb.

