​SON DƏQİQƏ! Azərbaycan ordusu Xankəndinə daxil ola bilər – GÖZLƏNİLƏN AÇIQLAMA GƏLDİ / VİDEO

10 noyabr bəyanatından iki aya yaxın vaxt ötür. Ancaq hələ də Qarabağdakı əli silahlı terrorçular tərkisilah edilməyib. Yəni bu işə məsul olan rus sülhməramlıları vəzifələrini ya yerinə yetirmir, ya da yetirmək istəmir. Belə olan halda Azərbaycan nə etməlidir?



Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Atlas” Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib ki, bu məsələdə Azərabyacan qəti addımlar ata bilər.

O vurğulayıb ki, Azərbaycan rus sülhməramlılarının orada olmasına baxmayaraq, Xankəndi də daxil olmaqla erməni terrorçularına qarşı antiterror əməliyyatı keçirə bilər.

