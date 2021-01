Prezident İlham Əliyev “Banklar haqqında qanun”da dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, bundan sonra kapitalını itirmiş bankın nizamnamə kapitalının məbləği 1 manata endiriləcək və bank bu qiymətə satın alına biləcək.



İndiyə qədər sözügedən məbləğ 1,1 manat (ləğv olunmuş şərti maliyyə vahidi qədər) idi.

