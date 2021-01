Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyandan sonra həyat yoldaşı Nune Sarkisyan da koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni növünə yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Prezident Administrasiyasının Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, onların hər ikisi hazırda Londondadır və özünütəcrid rejimindədirlər.

Xatırladaq ki, Londonda ayağından əməliyyat olunan Armen Sarkisyanda koronavirusun yeni ştammı bir neçə gün əvvəl aşkarlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.