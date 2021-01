Çində arvad həyat yoldaşını məşuqəsi ilə yataqda tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə ərini məşuqəsi ilə yataqda tutan arvadın qadını döyməsi əks olunub.

Məşuqəsi ilə tutulan şəxs isə millət vəkilinin müavini Jia Dingdir.



O, görüntülərin sosial şəbəkədə yayılmasından sonra partiyanın nüfuzuna xələl gətirməsi səbəbindən işdən qovulub.

