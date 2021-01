"10 noyabr bəyanatından başqa liderlər arasında müəyyən şifahi razılaşma da olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Atlas" Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib.

Onun sözlərinə görə, Paşinyan bu şifahi razılaşmalara əməl etmək məcburiyyətindədir.

E.Şahinoğlu şifahi razılaşmanın detallarına da toxunub.

Daha ətraflı videomaterialdan tanış ola bilərsiniz:

