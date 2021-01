Sosial şəbəkələrdə Qarabağda ermənilər yaşayan ərazilərdə onlara məxsus atributların sökülməsini əks etdirən video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan videoda Azərbaycan hərbçisi terrorçu Monte Melkonyanın posterini məhv edir. Görüntülərin Hadrutda lentə alındığı ehtimal edilir.

Sözügedən videonu təqdim edirik.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.