"Azərişıq” ASC-nin Texniki departamentinin baş mühəndisinin müavini Əbülfət Paşayev vəfat edib.

Ə.Paşayevin koronavirusdan vəfat etdiyi deyilir.

Qeyd edək ki, mərhum bir müddət əvvəl "Cənub” Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) rəisi olub.



