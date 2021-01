ABŞ-da konqress binasından hansı vacib sənədlər çıxarıldı? - FOTO

Seçicilərin səsvermə nəticələri ilə bağlı sənədlər Kapitolidən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən Prezident Donald Trampın tərəfdarları seçkilərin nəticələrinə etiraz olaraq Konqres binası qarşısında aksiya keçirib, daha sonra binaya daxil olublar.Bu zaman ABŞ Senatının işçiləri binadan təxliyyə olunarkən seçki nəticələrini özündə əks etdirən sənədləri götürməyi bacarıblar.

Qeyd edək ki, ABŞ-da aksiyalarla əlaqədar 52 nəfər saxlanılıb. Onlar qanunsuz silah daşıma və komendant saatı rejimini pozmaqda günahlandırılır.

Mənbə: Reuters

