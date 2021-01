Türkiyəli həkimdən SENSASİYON AÇIQLAMA: ''2021-ci ildə bütün dünyada..."

COVID-19 epidemiyasına qarşı mübarizə bütün dünyada sürətlə davam edərkən, virusun son zamanlarda mutasiya etdiyi, yəni dəyişdirildiyi barədə məlumatlar da bütün dünyada narahatlığa səbəb oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən Türkiyədə İnfeksiyon Xəstəlikləri Mütəxəssisi həkim Elif Hakko bildirib ki, pandemiya, dünya əhalisinin böyük əksəriyyətinin peyvənd olunması tamamlanana qədər davam edəcəkdir.

''Son zamanlarda baş verən mutasiyanın digər mutasiyalara nisbətən daha sürətli yayıldığını söyləyə bilərik.

Vaksinin bütün dünyada aparılma müddəti hələ tam proqnozlaşdırılmamışdır. Lakin 2021-ci ilin də asan olmayacağını söyləyə bilərik''.

Elif Hakko deyir ki, bu günə qədər virusda bir çox mutasiya meydana gəlsə də, bu mutasiyaların virus üzərində ciddi bir təsiri olmamışdı. Bununla birlikdə, son mutasiya, virusun insan hüceyrələrinə girməsinə imkan verən S proteinini kodlayan gendə meydana gəldi və nəticədə B117 variantı meydana gəldi.

Bəs vaksinlər virusun yeni mutasiyasına qarşı nə qədər effektivdir?

''Mövcud peyvəndlərin bu mutasiyadan təsirlənmir. Xüsusilə bu dövrdə bu virusun daha asan ötürüldüyünü nəzərə alaraq, əvvəllər aldığımız tədbirlərə riayət etməməyimiz vacibdir. "Maska, məsafə və gigiyena qaydalarına ciddi əməl etməliyik. İnsanlar nə qədər çox xəstələnsə, ağır xəstəlik və ölüm nisbəti o qədər yüksəkdir. Buna görə bütün mutasiyalar ciddi qəbul edilməlidir ''.

