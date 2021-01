Şuşa 1970-1980-ci illərdə Sovet açıqcalarında - FOTO

Azərbaycanın qədim və gözəl şəhəri Şuşa tez-tez həm Azərbaycanda, həm də Sovet İttifaqının digər şəhərlərində, o cümlədən, Moskvada böyük tirajlarla çap olunmuş açıqcalarda əks olunurdu.

Bir çox fotoşəklin A.Zaxarçenko tərəfindən çəkildiyi vurğulanıb.

1977. Natəvanın evində uşaq sanatoriyası - keçmiş Xan sarayı. Fotoşəkil A.Zaxarçenko

1977. Gövhər Ağa Məscidi

1978. Gövhər Ağa Məscidi. Fotoqraf İ.Rubençik

1980. İnzibati bina. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1980. Üzeyir Hacıbəyovun və Molla Pənah Vaqifin büstləri. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1980. Gövhər Ağa Məscidi (Diyarşünaslıq Muzeyi). Fotoqraf A.Zaxarçenko

1980. Şuşa qalasındakı Gəncə qapısı. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1980. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1980. Mineral su köşkü. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1975. Cıdır düzü dərəsi

1980. Şuşa mənzərəsi. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1980. Turbaza. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1970-1980. Qarabağ mehmanxanası

1970-1980. Şuşa qalasının Gəncə qapısı

1980. Cıdır düzü dərəsi. Fotoqraf A.Zaxarçenko

1970. Qarabağ mehmanxanası

1970-1980. Xan qızı bulağı

1970-1980. Mədəniyyət evi

1970-1980. Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi

1970-1980. Mineral su köşkü

Bonus

Şuşa, 9 avqust 1988. Foto B. Cəfərov, B. Şərifov. (TASS)

