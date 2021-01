Rusiyada son sutka ərzində daha 23 541 nəfər yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az bildirir ki, Rusiyada COVID-19-a yoluxanların sayı 3 332 142 nəfərə çatıb.

Son sutka ərzində 506 nəfərin koronavirusdan öldüyü bildirilib. Ümumilikdə koronavirusdan ölənlərin sayı 60 457 nəfərə çatıb.

Qeyd edək ki, Rusiya koronavirusa yoluxmaların sayına görə dünyada ABŞ, Hindistan və Braziliyadan sonra dördüncü yerdə gəlir.

