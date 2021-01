Ticarət sessiyası zamanı Bitcoin-in qiyməti 6,13 faiz artaraq 36,12 min dollara yüksəlib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məlumat CoinDesk ticarət platformasında qeydə alınıb. Beləliklə, kriptovalyutanın qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib.

Bitcoin-in məzənnəsi artmaqda davam edib və 36 436 dollar (+ 7,12%) səviyyəsində satılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.