Tərtər rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Yaşar Hüseynov koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, informasiyanı “qafqazinfo”ya sözügedən xəstəxanadan təsdiqləyiblər.

Bildirilib ki, 59 yaşlı baş həkim təxminən bir ay əvvəl koronavirusa yoluxub. Xəstəxanada müalicə alsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

