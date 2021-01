Sülhməramlılar erməni rəsmilərini Xankəndinə qoymayacaq? - AÇIQLAMA

''Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda özbaşına hərəkətləri, burada humanitar sahədə fəaliyyətləri və Ermənistan rəsmilərinin Xankəndinə gəlməsi prezident İlham Əliyevin açıq şəkildə etiraz etməsinə gətirib çıxardı''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. O deyir ki,bundan sonra, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ilə Dağlıq Qarabağda sülhməramli qüvvələrinin fəaliyyəti ilə bağlı memarandum bağlamaq niyyətindədir.

''Onların fəaliyyəti dəqiq göstərilməlidir. Çünki onların hazırkı fəaliyyəti sülhün təmini deyil, vəziyyəti mürəkkəbləşdirməyə doğru aparır. Məhz İlham Əliyevdə bu xüsusda mesajlarını verdi. Yaxın müddətdə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyətinə aydınlıq gələcək. Onların hazırkı sərbəst fəaliyyəti olmaya bilər. Prezidentin Ermənistan xarici işlər nazirinin Xankəndinə gəlməsi ilə əlaqədar mövqeyi Ermənistan və Rusiyaya mesajdır''.

Məhəmməd Əsədullazadə vurğuladı ki, bundan sonra Ermənistan rəsmiləri Xankəndinə gəlməyə cürət etməyəcəklər.

Əgər onlar Xankəndinə gəlmək istəyirlərsə bu Azərbaycanın icazəsi ilə həyata keçirilə bilər. Əks təqdirdə Laçın dəhlizində Azərbaycan əsgərləri onları qarşılayacaq.

''İlham Əliyevin bu bəyanatı sıradan deyil. Burada ciddi təzyiq mexanizmi var. Rusiya sülhməramli qüvvələridə Ermənistan rəsmilərinin Xankəndinə gəlişinə icazə verməyə bilər.

Demək, bununlada Xankəndində separatçıların izolyasiyası davam edəcək. Laçın dəhlizi Azərbaycanın ərazisidir və burada Azərbaycanın post qurması mümkün ssenarilər sırasındadır''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

