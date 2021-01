Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin delimitasiya işləri davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi artıq Qafan sərhəd postunu qurub.

Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə sərhədçilərimizin Qafan aeraportunun bir addımlığında olduğu görünür.

