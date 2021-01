23 yaşlı qız 11 oğlan tərəfindən zorlanaraq öldürüldü - Gizli görüntülər yayıldı / VİDEO

Filippin otellərinin birində hostes işləyən 23 yaşlı Kristin Angelika Dasera 11 nəfər tərəfindən zorlanaraq öldürülüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, onun cansız bədəni otel otağının hamamında tapılıb.

Mediada qadının ölümündən bir az öncə çəkilən görüntülər yayılıb.

Təhlükəsizlik kamerasıyla qeydə alınan həmin görüntülərdə Kristin otelin 3-cü mərtəbəsində kişi ilə liftə minir. Videoda onun otaqda 11 kişi ilə əyləndiyi anlar da əks olunub. Daha sonra qadının bir kişi tərəfindən şiddətə məruz qaldığı görünür.

Faktla bağlı 11 nəfər haqqında cinsi təcavüz və qətl maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

