Müalicə aldığı hərbi hospitalda özünü asaraq intihar edən Vətən müharibəsi qazisi Vüsal Musayevin ailəsi Baku TV-yə müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun atası Eldar Musayev oğlunun döyüşdə aldığı travmadan sonra aldığı müalicədən danışıb. Qazinin əmisi də onun hospitala ikinci dəfə yollanmasını qeyd edib.

Sözügedən reportajı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.