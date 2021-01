Torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən Vətən Müharibəsinin 18 iştirakçısı Bakının Qaradağ rayonunda ümumşəhər qəbiristanlığının hərbi sektorunda dəfn olunub. Artıq bir neçə gündür şəhid valideynlərinin sosial şəbəkələr və internet resurslarda bəzi narazılıqları ilə tanış oluruq.

Metbuat.az xəbər verir ki, APA TV məsələnin mahiyyətini araşdırmaq üçün Qaradağ rayonun ümumşəhər qəbiristanlığında olub, əlaqədar qurumların və valideynlərin fikrini öyrənib.

