Bitkoinin nominasiya dəyərində yenidən bahalaşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kriptovalyuta bu gün 8,5 faiz bahalaşma nisbəti ilə 40 000 ABŞ dolları həcmini üstələyib.

Qeyd edək ki, son günlər bitkoinin qiymət dinamikliyi müşahidə olunur.

