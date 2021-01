Türkiyənin paytaxtı Ankaradan Bakıya iki Airbus A400 markalı hərbi təyyarə yol alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə radioskaner məlumat verib.

Portal reyslər haqda əlavə məlumat verməyib.

