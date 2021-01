Xalq artisti Əlixan Səmədovun qızı Səfa Abasova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə hər kəsi təəccübləndiirb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Səfa "İnstaqram" hesabında toyundan foto paylaşıb. bir tərəfində qayınanası digər tərəfində isə anası yer alan foto izləyicilərin marağına səbəb olub.

İzləyiciləri ana və qayınanasını az qala gəlinlə müqayisə ediblər. Şəkildəki xanımlardan birinin ana, digərinin də qayınana olduğuna inanmaqda çətinlik çəkiblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.