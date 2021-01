Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İlqar Mirzəyevin oğlu "YAŞAT" Fondunda məsul vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev deyib.

Onun sözlərinə görə, fondun 7 rəhbər işçisi təyin olunub: "Onlardan 3 nəfər Qarabağ qazisidir. ,1 nəfər Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyevin oğlu, 1 nəfər isə Qarabağ qazisi Kamil Musəvinin oğludur".

