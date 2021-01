İranın dini lideri Ayətullah Xamnei koronavirusa qarşı ABŞ və İngiltərə tərəfindən yaradılan peyvəndə qadağa qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xamnei İranın sözügedən vaksinlərdən almayacağını, əvəzində özlərinin "ən yaxşı və ən etibarlı" vaksini istehsal edəcəklərini bildirib.

Mənbə: İRNA

