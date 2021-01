Çinin cənubundakı Ninsyan şəhərində işlənmiş akkumulyatorların təkrar emalı zavodunda partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 1 nəfər həlak olub, daha 20 nəfər isə xəsarət alıb.

Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 6 nəfərinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

Partlayışın səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

