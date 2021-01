SÜRPRİZ QƏRAR: İrəvan Bakıdan artıq viza istəmir - FOTO

Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Ermənistana giriş üçün viza tələb olunmayan ölkələr sırasında Azərbaycanın da adı peyda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan XİN-in bu qərarı ermənilər arasında şok effekti yaradıb.

"Belə getsə, azərbaycanlılar "Xarı bülbül" və ya muğam festivalını Şuşada yox, ölkəmizin paytaxtında keçirəcəklər", - ermənilər sosial şəbəkələrdə yazırlar.

Onların fikrincə, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində ilk addım atıb.(Milli.az)

