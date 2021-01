Paytaxın Yasamal rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az Apa-ya istinadla xəbər verir ki, rayonun A.M.Şərifzadə küçəsində təxminən 50-55 yaş aralığında olan kişi (şəxsiyyəti dəqiqləşdirilməyib) yolu keçərkən qəflətən yıxılıb.

Ərazidə olan sakinlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

