"İşğaldan azad olunan ərazilərə ilkin olaraq Qarabağdan olan qaçqın və məcburi köçkün statusuna malik olan soydaşlarımız köçürüləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov Yeni TV-nin canlı yayımında deyib.

Bu barədə daha ətraflı videomaterialda:

