SENSASİYA: Ermənilərin şərəfinə badə qaldıran əsgər GÖRÜN KİM İMİŞ - VİDEO

Məlumdur ki, bir müddət öncə rus sülhməramlı əsgəri ermənilərə "biz sizi qorumağa gəlmişik" ifadəsi ilə müraciət etmişdi. Bu hadisədən sonra daha bir əsgər azərbaycanlıları yeni il qabağı təbrik etdi. Sosial şəbəkələrdə hər kəs ikinci əsgərin də rus sülhməramlısı olduğunu düşünürdülər.

Metbuat.az Sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, ikinci videodakı salam göndərən əsgərin azərbaycanlı olduğu barədə məlumat daxil olub. O, məşhur əsgər Muradov Aleks Mübariz oğludur. Ağstafalıdır,Tverdə doğulub-böyüyüb.

Həmçinin bildirilir ki, həmin əsgər Qrabağda olan rus sülhməramlısı yox, hazırda Rusiyada hərbi hissədə xidməti borcunu yerinə yetirən azərbaycanlı şəxsdir.

