Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülən daha bir erməninin videosu yayılıb.

Metbuat.az panoram.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda erməni əsir Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu etiraf edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

