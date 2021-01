Türkiyənin tanınmış aktrisası Serenay Sarıkaya sosial şəbəkədəki paylaşımları ilə diqqət çəkməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə Serenayın paylaşımındakı son geyim tərzi izləyiciləri tərəfindən bəyənilməyib. Qısa qara tayt və gödəkçə geyən aktrisa tənqidlərə səbəb olub.

Bundan əlavə gödəkçəyə 16 min 255 TL (3 770) pul ödəyən aktrisanın izləyiciləri, "Çox gülünc bir geyim tərzi ", "Həqiqətən xoşunuza gəldimi?",- deyə şərhlər bildiriblər. (unikal.org)

