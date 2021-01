Nazirlər Kabineti tərəfindən yanvarın 18-dən etibarən kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sahibkarlara müraciətində belə bir qərar veriləcəyi halda onların xüsusi məsuliyyət və cavabdehlik daşıyacaqları bildirilir.

Bu barədə daha ətraflı təqdim etdiyimiz sujetdən tanış ola bilərsiniz:

