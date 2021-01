Kürdəmir rayonunda zəncirvari qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında Bakı-Qazax yolunun rayonun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, bir neçə yük və minik avtomobili, ümumilikdə 6 maşın bir-birinə çırpılaraq qəzaya düşüb. Nəticədə avtomobillərə ciddi ziyan dəyib, yaralılar var.

İlkin məlumata görə, qəzaya yollarda yaranmış buz səbəb olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

