Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada 89 358 986 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın onlayn statistikasında qeyd olunur.

Virusdan 1 922 156 xəstə ölüb, 64 010 529 nəfər sağalıb.

Şimali Amerikada 25 656 516, Avropada 25 524 585, Asiyada 21 316 997, Cənubi Amerikada 13 809 316, Afrikada isə 3 001 908 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (22 456 902 nəfər), Hindistan (10 432 526 nəfər), Braziliya (8 015 920 nəfər), Rusiya (3 355 794 nəfər) və Böyük Britaniyadır (2 957 472 nəfər).

Yeddinci yerdə olan Türkiyədə 2 307 581, İranda 1 274 514, Gürcüstanda 236 028, Ermənistanda isə 161 415 nəfərdə koronavirus müəyyən edilib.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 223 417 nəfərin 2 869-i ölüb, 205 406-si sağalıb.

