ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Co Bayden Donald Trampın prezident vəzifəsini icra etmək iqtidarında olmadığını söyləyib.

Metbuat.az RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, Bayden bu barədə Delaverdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

Lakin yeni seçilmiş prezident “Trampın impiçmentini dəstəkləyəcəksinizmi” sualına cavab verməkdən yayınıb.

