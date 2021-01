“Nikol intihar həddindədir” - Qabrielyanov

“Ararat Mirzoyan Nikol Paşinyanı sakitləşdirməyə çalışır, amma ətrafındakılara Nikolun intihar həddində olduğunu söyləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın erməni əsilli məşhur mediamaqnatı Aram Qabrielyanov “Telegram” kanalında bildirib.



Media maqnatının iddiasına görə, ətrafındakı mənbələr Paşinyanın muhafizəçiləri ilə birgə evə qapıldığını və özünü təcrid etdiyini vurğulayıb: “Fraksiya rəhbərləri ilə yalnız telefonla əlaqə saxlayır. Əhval-ruhiyyəsi olduqca bərbaddır və intihar həddindədir. Hətta rus həkimlər alkoqoldan istifadəni də ona qadağan ediblər. Məndə olan məlumata görə, Nikol Moskvaya getməkdən çox qorxur. Hətta Rusiya erməniləri diasporunun liderləri ilə də görüşmək istəmir”.(publika)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.