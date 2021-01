Xəbər verdiyimiz kimi, "Azərxalça” ASC-nin İdarə heyətinin sədri Vidadi Muradov külli miqdarda vəsaiti mənimsəməkdə ittiham edilərək bu gün həbs edilib.

Metbuat.az məlumatına görə, həbs edilən sədr Bakının Səbail rayonunun Polis İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Cavid Muradovun atasıdır.

Polkovnik Cavid Muradov isə sözügedən vəzifəyə 2019-cu ilin yanvarında təyin olunub. O daha öncə Mingəçevirin rəisi olub.(qafqazinfo)

