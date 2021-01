SON DƏQİQƏ! Əsgərimiz intihar etdi - ÜZÜCÜ XƏBƏR

Vətən Müharibəsi qazisi Yunis Mənsurov yanvar ayının 7-də intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qazinin yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, əslən Xızı rayonundan olan 24 yaşlı Yunis Abşeron rayon Sulutəpə qəsəbəsində yaşayırmış.

Döyüşlər başlayan zaman o, könüllü şəkildə cəbhəyə yollanıb və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında aktiv iştirak edib. Dekabr ayının 30-u isə tərxis olunub və ailəsinin yanına qayıdıb.

Yaxınları bildirirlər ki, onun hansı səbəbdən intihar etməsi məlum deyil.

Qeyd edək ki, yanvarın 6-da İkinci Qarabağ müharibəsində yaralanan əsgər Vüsal Musayev də Bakıda müalicə aldığı hərbi hospitalda intihar etmişdi və bu, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı APA-ya təsdiq ediblər. Bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

