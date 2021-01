Azərbaycanlı aparıcı Fira Cəlilova Hadrutda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çəkiliş aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Hadrutda ermənilərin yaşadığı evlərə girib. O, evlərdə olan zaman bir sıra sənədlər tapıb. Tapılan sənəddə Azərbaycan dilində yazıların olması onu təəccübləndirib.

Maraqlı videonu təqdim edirik:

