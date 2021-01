Türkiyənin Yozqat rayonunda alimləri belə təəccübləndirən hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə odun ticarəti ilə məşğul olan Duran İlbay adlı şəxsin doğradığı ərik ağacının içərisində ay və ulduz əksi çıxıb.

Alimlər ay və ulduzlu ərik ağacından nümunələr götürərək araşdırmalara başlayıb.

